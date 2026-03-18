Braglia: "Quelle dietro stanno meglio del Milan. Quando entri in un loop negativo..."

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex giocatore Simone Braglia ha parlato di Milan dopo la pesante sconfitta di Roma contro la Lazio, soffermandosi in modo particolare sulla corsa Champions.

Roma e Juve, per chi la mancata Champions sarebbe un fallimento?

"La Juve per me potrebbe arrivarci. Per me rischia il Milan, che vedo fuori dalle prime quattro. Quando entri in un loop negativo e ci sono degli elementi che mostrano malumore...la società si aspettava di essere più vicina all'Inter. Aver perso in quella maniera a Roma, mancano ancora 9 partite e quelle dietro stanno meglio del Milan. Tra Juve e Roma comunque la Juve dovrebbe fare mea culpa, ma qui il problema è la società, che ha impiegato troppo tempo nella scelta delle persone giuste".