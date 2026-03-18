Gravina annuncia la possibilità di cancellare Open Var per le troppe polemiche

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(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Open Var? Apriremo una riflessione su pro e contro con l'Aia su questo per la prossima stagione, noi siamo sempre aperti al confronto. Quella che era una disponibilità di massima trasparenza, sta diventando una forma di strumentalizzazione". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa del Premio Bearzot in Federcalcio parlando della possibilità di non rinnovare o modificare il format di Dazn, Figc e Aia che spiega gli episodi arbitrali della settimana. "Se noi pensiamo che in ogni partita l'errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile - ha aggiunto Gravina -. Lavoriamo per il miglior risultato possibile.

Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, rispetto ai dieci di qualche anno fa. Credo che qualcosa vada rivisto nell'ambito del nostro comportamento. Si è generato un clima oggi e ne prendiamo atto, c'è un clima insopportabile all'interno della gestione di una fase delicata del campionato italiano. Dobbiamo ritrovare serenità, dando ognuno di noi un piccolo contributo". (ANSA).