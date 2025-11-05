Guida-Saelemaekers: l'arbitro non sarà sanzionato dall'AIA

Ha fatto il giro del web il video di Alexis Saelemaekers che esulta in faccia all'arbitro Marco Guida dopo che Mike Maignan ha parato il rigore a Paulo Dybala nei minuti finali di Milan-Roma. Il belga a testa bassa ha sfogato la sua tensione davanti al direttore di gara, in modo prolungato, ricevendo in tutta risposta un calcetto da parte dell'arbitro, fischietto di grande esperienza e anche nel giro degli internazionali oramai da parecchie stagioni. Un incontro ravvicinato che non dovrebbe esistere ma che c'è stato.

Saelemaekers, come evidenzia il Bordocam di DAZN pubblicato nel pomeriggio di mercoledì, ha lamentato ripetutamente, anche con la sua panchina, il gesto dell'arbitro Guida. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, l'AIA non prenderà provvedimenti nei confronti del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata. Nessuna conseguenza per l'arbitro nè tantomeno per Saelemaekers che, va detto, in quella circostanza ha rischiato una sanzione disciplinare. E invece si è beccato un calcetto.