Pulisic e Leao sono i due migliori calciatori della Serie A per media gol-minuti

Pulisic e Leao sono i due migliori calciatori della Serie A per media gol-minutiMilanNews.it
© foto di DANIELE MASCOLO
Oggi alle 15:22News
di Antonello Gioia

Tra i calciatori con almeno cinque reti realizzate in questo campionato Christian Pulisic (una rete ogni 76 minuti disputati) e Rafael Leão (una ogni 121) sono i due con la miglior media gol. Lo riporta Opta.