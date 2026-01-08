Fiocco azzurro in casa Tonali: Sandro è diventato papà
Sui propri profili Instragram, Sandro Tonali e sua moglie Juliette hanno annunciato la nascita del loro primo figlio. Il bimbo, nato questa mattina alle 8:53, si chiama Leonardo. Questa la descrizione del post: "8 gennaio 2026 - 8:53. Siamo nati con te amore nostro. Benvenuto al mondo piccolo Leonardo. Ti amiamo alla follia". Tante le congratulazioni nei commenti, partendo dalla sua squadra attuale, il Newcastle, fino ad arrivare a quelle dell' Union Brescia, squadra dove Sandro ha esordito in Serie A. La redazione di MilanNews.it fa le più sentite congratulazioni alla famiglia Tonali.
