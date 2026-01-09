Milan-Genoa: Pavlovic come Maspero prima del rigore sbagliato da Stanciu

vedi letture

Il Milan ha rischiato seriamente di uscire ieri sera da San Siro con zero punti in tasca: dopo aver trovato il gol del pari al 92', un paio di minuti dopo i rossoneri hanno subito un contropiede da cui è nato il rigore fischiato dall'arbitro Mariani per un fallo di Bartesaghi. Per fortuna del Diavolo, Stanciu ha fallito dagli undici metri, calciando alto sopra la traversa. Il merito è certamente in parte di Mike Maignan che ha ipnotizzato il giocatore rossoblu, ma anche di Strahinja Pavlovic.

Prima del tiro del rumeno passano diversi minuti in cui c'è il check del VAR e parecchie discussioni tra il direttore di gara e i giocatori del Milan ch protestano per la sua decisione. In quei momenti, il difensore serbo va sul dischetto e fa uno "scavetto", un po' come aveva fatto Maspero in un famoso derby di Torino. Il risultato è stato lo stesso: lo juventino Salas calciò alto, proprio come ha fatto ieri Stanciu.