Tra Allegri e il De Rossi allenatore c'è solo un precedente in Serie A
Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra ostica, ben organizzata, che da quando ha cambiato guida tecnica ha dimostrato di avere stoffa, carisma, qualità ma soprattutto forza per riuscire a salvarsi anche quest'anno.
Del tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa anche Massimiliano Allegri, che nella sua lunga e vittoriosa carriera ha affrontato solo in un'occasione. Quello di stasera, infatti, è il secondo incontro ufficiale tra i due, con il primo che risale al 5 maggio 2024, quando si affrontarono in un Roma-Juventus terminato 1-1.
