Accordo Milan-Vlahovic? Paganin: "Non è da escludere"

vedi letture

Nel corso del corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato di Milan e di quelle voci impazzate nelle ultime ore che parlano di un accordo oramai chiuso tra il club rossonero e Dusan Vlahovic.

Milan-Vlahovic è vero?

"Il rapporto che ha Vlahovic con Allegri è importante, Tare c'ha provato già in estate a portarlo a Milano. Ora cambiano le strategie. Ci fosse stato Tudor in panchina, la corsa era già fatta. Spalletti in tempi non sospetti ha detto che si lavora per Vlahovic, si è creato un rapporto che in ogni caso va tenuto in considerazione. La notizia però non è da escludere. Anche perchè il Milan non ha preso un grandissimo rinforzo in attacco".