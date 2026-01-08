VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Alle 20.45 la sfida col Genoa

Oggi alle 19:22News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan: alle 20.45 la sfida contro il Genoa di De Rossi.

A breve le formazioni ufficiali: Leao e Pulisic sono attesi dall'inizio per la seconda volta in stagione in Serie A.