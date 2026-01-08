Lo score di De Rossi da allenatore del Genoa prima della sfida contro il Milan

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra ostica, ben organizzata, che da quando ha cambiato guida tecnica ha dimostrato di avere stoffa, carisma, qualità ma soprattutto forza per riuscire a salvarsi anche quest'anno.

Sicuramente i risultati non sono stati super positivi, ma quando doveva portare i punti a casa, il Grifone lo ha sempre fatto. Da quando siede sulla panchina rossoblù, infatti, Daniele De Rossi ha totalizzato 2 vittorie ( contro Verona e Udinese), 2 pareggi (contro Cagliari e Pisa) e 3 sconfitte, in partite per certi versi proibitive (contro Inter, Atalanta e Roma) per una squadra che punta alla permanenza in Serie A.