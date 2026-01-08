Milan-Genoa, attacchi a confronto: quello rossonero è il secondo migliore in Serie A

di Lorenzo De Angelis

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra ostica, ben organizzata, che da quando ha cambiato guida tecnica ha dimostrato di avere stoffa, carisma, qualità ma soprattutto forza per riuscire a salvarsi anche quest'anno. 

La partita di questa sera potrebbe essere decisa dal guizzo del campione, da un episodio, ma soprattutto dagli attacchi (e dagli attaccanti). Stasera a San Siro si affronteranno infatti il secondo attacco del campionato, quello del Milan, con 28 gol all'attivo, e il quarto peggiore in assoluto, quello del Genoa per l'appunto, con appena 18 gol all'attivo. 