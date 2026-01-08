MN - Bennet spera in un Gimenez al Sunderland: "Incrociamo le dita per il suo arrivo"
MilanNews.it
Intercettato dal collega Alessandro Schiavone per MilanNews.it, la leggenda del Sunderland Gary Bennet ha parlato di Santiago Gimenez, nome accostato proprio ai black cats nel corso delle scorse settimane per questo calciomercato invernale.
Bene in Olanda, male al Milan. Ma è Gimenez l'attaccante giusto?
"L'importante è che si inserisca, e il club deve porsi la domanda: è lui l'uomo giusto? La domanda è questa. Oggi abbiamo giocatori funzionali che sanno cosa fare. Qui non ci sono prime donne. Tutti i giocatori vogliono giocare in Premier League, è il posto dove tutti vogliono giocare oggi giorno".
E Gimenez potrebbe essere il prossimo?
"Chissà...incrociamo le dita per il suo arrivo".
Pubblicità
News
Allegri snocciola la quota scudetto, Matri: "Sappiamo quanto piaccia al mister dare i numeri e giocarci, con le dichiarazioni..."
Rinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafededi Franco Ordine
Le più lette
4 MN - Trauma distorsivo con danno capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro per Di Siena: si valuta l'operazione
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia particolare”
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com