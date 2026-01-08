MN - Bennet spera in un Gimenez al Sunderland: "Incrociamo le dita per il suo arrivo"

vedi letture

Intercettato dal collega Alessandro Schiavone per MilanNews.it, la leggenda del Sunderland Gary Bennet ha parlato di Santiago Gimenez, nome accostato proprio ai black cats nel corso delle scorse settimane per questo calciomercato invernale.

Bene in Olanda, male al Milan. Ma è Gimenez l'attaccante giusto?

"L'importante è che si inserisca, e il club deve porsi la domanda: è lui l'uomo giusto? La domanda è questa. Oggi abbiamo giocatori funzionali che sanno cosa fare. Qui non ci sono prime donne. Tutti i giocatori vogliono giocare in Premier League, è il posto dove tutti vogliono giocare oggi giorno".

E Gimenez potrebbe essere il prossimo?

"Chissà...incrociamo le dita per il suo arrivo".