Verso il Genoa, Allegri avverte i suoi: "Ha sempre segnato nelle ultime 10 partite, sono cresciuti molto con De Rossi"

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Genoa:

Domani Milan-Genoa è la sua duecentesima panchina sulla panchina del Milan ma anche la prima da teodoforo olimpico...

"Il passato serve per cercare di fare meglio il futuro, per cercare di andare a migliorare le cose sbagliate fatte in passato. Per quanto riguarda la fiamma olimpica sono contento, sarà un'emozione ed un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità. La partita di domani affrontiamo un Genoa che ha sempre segnato nelle ultime 10 partite, è una squadra che è cresciuta molto con De Rossi. Ha tiratori molto validi, hanno Colombo che sta facendo molto bene e sono contento perché è un ragazzo straordinario. È una partita che va affrontata con grande rispetto: i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti".

La sfida con De Rossi:

"Daniele in campo l'ho incrociato poche volte, lui faceva parte dell'emisfero dei giocatori molto bravi. Ha tutte le caratteristiche per fare l'allenatore ad alti livelli. Deve fare un percorso di crescita com'è normale che sia. È già molto avanti rispetto a quelle che sono le sue esperienze di allenatore. Sono molto legato a suo papà, abbiamo giocato insieme nel Livorno nel 1985. Daniele è del 1983, era appena nato".