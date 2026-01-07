Ramazzotti: "Il Milan ha assimilato in fretta le idee calcistiche di Allegri: non pensa al bel calcio, ma alla concretezza e al prendersi la vittoria"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla crescita del Milan: "Il Milan attuale inoltre ha il carattere del suo allenatore e ne ha assimilato in fretta le idee calcistiche: non pensa al bel calcio, ma alla concretezza e al prendersi la vittoria. Anche a costo di soffrire. I successi per 1-0 sono cinque su undici, quelli con un gol di scarto sette. La concretezza del Diavolo però è evidente anche grazie a un altro dato: il primo gol, in ben dodici occasioni, è arrivato con il primo tiro nello specchio della porta. Ecco spiegato perché in certi incontri Maignan e soci si sono potuti permettere di stare attenti alla fase difensiva per poi colpire.

In trasferta, tanto per ribadire il concetto, i rossoneri sono imbattuti grazie a cinque affermazioni e tre pareggi, con appena cinque gol subiti. In Italia nessuno ha fatto meglio né come punti conquistati né come reti al passivo. Come gol complessivi segnati, invece, il Milan è staccato rispetto alla capolista Inter che ne ha all’attivo trentotto, contro i ventotto rossoneri. A livello di coppia di bomber, però, Leao (sei centri) e Pulisic (otto), totale quattordici, sono staccati di una sola lunghezza rispetto alla Thula nerazzurra, Lautaro (dieci) e Thuram (cinque)".