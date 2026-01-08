MN - Gimenez in orbita Sunderland, l'ex Bennet: "Oramai siamo un club attraente, tutti parlano di noi"

Intercettato dal collega Alessandro Schiavone per MilanNews.it, la leggenda del Sunderland Gary Bennet ha parlato di Santiago Gimenez, nome accostato proprio ai black cats nel corso delle scorse settimane per questo calciomercato invernale.

Il Sunderland vuole Santi Gimenez, ma con Isidor e Brobbey in stato di grazia ne ha bisogno?

"Il club vorrebbe alzare l'asticella per fare il salto di qualità. Abbiamo bisogno di una punta che faccia gol, un bomber che spacca le partite. Tanti giocatori vengono accostati al Sunderland, tra questi uno da 70 milioni di sterline del Barcellona. Niente ci sorprende più. Sunderland è sulla mappa del calcio, tutti parlando di noi, e non solo in Inghilterra ma in tutta Europa. Siamo un club attraente".