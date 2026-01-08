Galli sottolinea: “Milan ha acquisito ciò che chiede Allegri. Serve un difensore dal mercato”
Durante l'ultima puntata di Tutti in gioco, format di DAZN, Filippo Galli, ex difensore rossonero e responsabile delle giovanili del Milan, ha parlato della capacità della rosa di acquisire le richieste del mister e della necessità di intervenire sul mercato. Queste le sue parole nel dettaglio:
"Credo che sia una squadra che abbia acquisito ciò che l'allenatore voleva trasferire. È in dubbio poi che il vantaggio potrebbe essere non avere mai nessun altro impegno: fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions che non ha giocato dall'inizio, quindi questo potrebbe essere un vantaggio. C'è il problema di una rosa non così profonda. È vero che è arrivato Fullkrug davanti, forse sarebbe necessario un difensore dietro anche se poi abbiamo visto che Bartesaghi è stato molto bravo nel ruolo di braccetto, ma lo avevo detto che in caso di necessità poteva fare bene in quel ruolo. Vediamo che cosa farà, come si muoverà la società sul mercato"
Ricordiamo che questa sera i rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro il Genoa. Ecco tutte le info utili:
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan