Galli sottolinea: “Milan ha acquisito ciò che chiede Allegri. Serve un difensore dal mercato”

vedi letture

Durante l'ultima puntata di Tutti in gioco, format di DAZN, Filippo Galli, ex difensore rossonero e responsabile delle giovanili del Milan, ha parlato della capacità della rosa di acquisire le richieste del mister e della necessità di intervenire sul mercato. Queste le sue parole nel dettaglio:

"Credo che sia una squadra che abbia acquisito ciò che l'allenatore voleva trasferire. È in dubbio poi che il vantaggio potrebbe essere non avere mai nessun altro impegno: fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions che non ha giocato dall'inizio, quindi questo potrebbe essere un vantaggio. C'è il problema di una rosa non così profonda. È vero che è arrivato Fullkrug davanti, forse sarebbe necessario un difensore dietro anche se poi abbiamo visto che Bartesaghi è stato molto bravo nel ruolo di braccetto, ma lo avevo detto che in caso di necessità poteva fare bene in quel ruolo. Vediamo che cosa farà, come si muoverà la società sul mercato"

Ricordiamo che questa sera i rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro il Genoa. Ecco tutte le info utili:

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it