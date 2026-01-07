Milan su un difensore? Pellegatti: "Sono giunto alla conclusione che..."

Il mese di gennaio è uno dei momenti cruciali della stagione: in campo si possono creare i primi strappi che possono risultare decisivi, fuori dal terreno di gioco si disputano partite sui tavoli delle trattative per rinforzare le squadre in sede di calciomercato. A parlare del momento del Milan e delle sue strategie durante la finestra invernale ci ha pensato il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, in uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale YouTube.

Il commento di Carlo Pellegatti sulla strategia del Milan per un difensore: "Sono giunto alla conclusione che o il Milan troverà un difensore che realmente possa aiutare la squadra sia sul piano quantitativo che qualitativo oppure prendere un giocatore giusto per prenderlo non mi sorprenderei se non prendesse nessuno. Con la buona prestazione di De Winter, che dev’essere confermata con giocatori di più alto livello di quello del Cagliari, non sono così sicuro che il Milan vada a prendere un giocatore giusto per mettere quantità".