MN - Guidi: "Kim e Skriniar, sono nomi importantissimi che hanno fatto molto bene in Serie A. Difficili, per stipendio"

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Dopo Fullkrug cosa devono aspettarsi i tifosi del Milan sul mercato?

“La volontà da parte del club di aggiungere un difensore, anche solo a livello numerico, c’è. Il Milan effettivamente ha cinque difensori ed uno di questi cinque è Odogu, un ragazzo con pochissima esperienza che ha fatto il suo esordio in Serie A a fine dicembre contro il Verona giusto perché la partita era archiviata. Penso ci sia l’esigenza e la volontà. Dopo di che, il budget al momento praticamente non c’è e quindi chiaramente devi rivolgerti ad un prestito. Kim, Skriniar, sono nomi importantissimi che hanno fatto molto bene in Serie A. Difficili, per stipendio e perché i club non è che li lasciano andare a cuor leggere. Già Coppola è un profilo diverso: giovane, italiano, conosce la Serie A perché ha giocato qua, sta giocando molto poco al Brighton, può essere un’idea… Anche se penso che il Coppola di turno può essere un’idea da fine mercato perché è quello che puoi aggiungere perché ti serve numericamente, non è un Kim o uno Skriniar che se venissero a Milano ci sarebbe un passo avanti anche nella formazione titolare, probabilmente”.