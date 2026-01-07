ufficiale Zeroli alla Juve Stabia, ora è "Felice di ritrovare mister Abate"

Il Milan ha interrotto anticipatamente il prestito di Zeroli al Monza, siglando contestualmente un accordo con la Juve Stabia per il prestito fino a giugno del centrocampista classe 2005. Di seguito il comunicato della società stabiese

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Milan per l’acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista Kevin Zeroli, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Busto Arsizio l’11 gennaio 2005, Zeroli é cresciuto nel settore giovanile del Milan. Con il club rossonero ha esordito in Serie A il 30 dicembre 2023, nel match vinto contro il Sassuolo. Nel gennaio 2025 si è trasferito al Monza, con cui ha collezionato 8 presenze nella massima serie, mettendo a referto 1 assist, oltre a 5 presenze nella stagione in corso.

Nel suo palmarès vanta la vittoria della Supercoppa Italiana con il Milan nella stagione 2024/2025.

É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 21.

Il calciatore dopo aver sostenuto le visite mediche presso il nostro Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria si è messo a disposizione di mister Abate.

Queste le prime parole di Zeroli: “Ringrazio il direttore per la fiducia. Sono felice di ritrovare mister Abate, con il quale ho già avuto modo di lavorare nel settore giovanile del Milan. Ai tifosi prometto il massimo impegno per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere i nostri obiettivi. Vi aspetto al Menti. Forza Vespe!”

A presentare il nuovo acquisto gialloblù è il direttore sportivo Matteo Lovisa: “Zeroli è un calciatore le cui caratteristiche ci mancavano. Il mister lo conosce bene avendolo già allenato e ci potrà dare il suo contributo in vista del girone di ritorno. Importante averlo già a disposizione per la gara di sabato”.

Kevin ha scelto la maglia numero 8 e sarà presentato alla stampa nei primi giorni della prossima settimana".