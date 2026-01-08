Pellegatti cauto su Maignan: “C’è un ultimo ostacolo da capire. Ecco quale”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto un punto della situazione sulla trattativa tra Maignan e il Milan per il rinnovo di contratto e sul mercato di gennaio in generale. Secondo il giornalista di fede rossonera, ci sarebbe ancora un ultimo ostacolo da superare per la fumata bianca del rinnovo di Mike. Queste le sue parole:

"Parlando del rinnovo di Maignan, è una strada che è ben avviata ma ci sono ancora 2/3 cose che preoccupano i dirigenti del Milan, tanto è vero che mi dicono che finchè non vedono la firma sono cauti. Si sa abbastanza tutto, si arriva a 7 con i bonus. La novità è che sarebbero 5 anni di contratto senza opzione, dal 2026 al 20231. Ecco però c'è ancora qualche ostacolo. Ovvio, è logico, che nelle prossime ore ci sarà il famoso incontro che sarà decisivo per capire l'ultimo ostacolo: quante saranno e se ci saranno eventuali commissioni da dare all'agente. È sempre un punto particolare, ma per ora non le conosciamo. Quello che temono i dirigenti del Milan sono delle eventuali richieste di commissioni da parte dell'agente. Per il resto la volontà del giocatore è di rimanere al Milan. Sul mercato di gennaio per adesso non c'è nulla, ne per quanto riguarda un attaccante, ne per quanto riguarda cessione Loftus-Cheek Lazio, per quanto riguarda il difensore non ci sono grandi novità"