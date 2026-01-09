Rinnovo Tomori, Moretto: "I dialoghi stanno andando avanti, ma non siamo ancora alla parte finale della trattativa"

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e Fikayo Tomori per il rinnovo di contratto del difensore inglese: "I dialoghi stanno andando avanti, non siamo ancora alla parte finale della trattativa, mancano ancora degli step e degli incontri, ma il Milan sta lavorando duramente anche su questo fronte". 

Dopo il match vinto contro l'Hellas Verona a fine dicembre, Tomori ha dichiarato a DAZN: "Quest’anno mi piace come sto giocando e come sta giocando la squadra. Oggi era molto importante per la nostra corsa. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno poca esperienza. Sono disponibili per aiutare la squadra e stanno dimostrando di poterlo fare anche nei momenti difficili. Io mi sto godendo il mio calcio e la vita qua. Alle cose fuori dal campo ci pensano la società e i miei agenti, io sono concentrato sulle cose che sto facendo in campo. Questa è la cosa più importante per me”.