Guidi e il profilo di Coppola: "Non parliamo di uno dei preferiti da Allegri per caratteristiche tecniche, ma è uno che conosce la Serie A"

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes sul calciomercato del Milan, soffermandosi in particolare sulla ricerca di un nuovo difensore: “Le opportunità sono poche a momento sul mercato, possiamo però dire che il nome nuovo uscito sia quello di Diego Coppola, che sta giocando poco al Brighton. Non parliamo di uno dei profili preferiti dal mister per caratteristiche tecniche, ma stiamo comunque parlando di un ragazzo che conosce bene la Serie A e negli ultimi giorni potrebbe tornare utile alle condizioni dettate dal Milan, ossia quelle di un prestito. Quindi va monitorato…”

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore da inserire a gennaio nella rosa di Massimiliano Allegri. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono sempre tanti: Kim del Bayern Monaco è una pista molto complicata, mentre i profili di Radu Dragusin del Tottenham, Axel Disasi del Chelsea e Eric Dier del Monaco non convincono più di tanto. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi che un nome che potrebbe diventare interessante è quello di Diego Coppola, centrale italiano classe 2003 del Brighton che lo ha preso la scorsa estate dell'Hellas Verona. Questa pista potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.