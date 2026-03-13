Derby di mercato per il nuovo Kakà: Milan e Inter sul 2009 Zabarelli

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Secondo quanto riferisce l'edizione de Il Giornale in edicola oggi, Milan e Inter hanno messo entrambe gli occhi su Gustavo Zabarelli, fantasista classe 2009 che milita nel San Paulo su cui c'è anche il forte interesse del Barcellona. Il gioiellino italo-brasiliano, che in Brasile è già stato etichettato come il "nuovo Kakà", è costantemente seguito anche dagli scout della FIGC che lo vorrebbero in azzurro (ha il doppio passaporto).

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 67

Milan 60

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15