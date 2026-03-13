Derby di mercato per il nuovo Kakà: Milan e Inter sul 2009 Zabarelli
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Secondo quanto riferisce l'edizione de Il Giornale in edicola oggi, Milan e Inter hanno messo entrambe gli occhi su Gustavo Zabarelli, fantasista classe 2009 che milita nel San Paulo su cui c'è anche il forte interesse del Barcellona. Il gioiellino italo-brasiliano, che in Brasile è già stato etichettato come il "nuovo Kakà", è costantemente seguito anche dagli scout della FIGC che lo vorrebbero in azzurro (ha il doppio passaporto).
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
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