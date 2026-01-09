Andrei Coubis ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria
Il Milan ha chiuso la cessione a titolo definitivo di Andrei Coubis alla Sampdoria. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș a U.C. Sampdoria. Il Club augura a Andrei le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale".
Questo il programma della 20^ giornata di Serie A:
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN
12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY
