Andrei Coubis ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria

Oggi alle 15:40Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha chiuso la cessione a titolo definitivo di Andrei Coubis alla Sampdoria. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș a U.C. Sampdoria. Il Club augura a Andrei le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale". 

