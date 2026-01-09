Ordine: "Il rinnovo di Maignan è segno che proprio l’arrivo di gente di calcio, Tare e Allegri, oltre che l’andamento della stagione, sono in grado di rammendare rapporti"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul rinnovo di Mike Maignan: "Precedenza al mercato. Le ultimissime sul fronte rinnovi contrattuali di casa Milan confermano che le buone notizie sono ora confermate dallo stato dell’arte della trattativa con lo staff di Mike Maignan vicinissimo a firmare fino al 2031 addirittura per una cifra vicina ai 5,7 milioni netti l’anno. Segno che proprio l’arrivo di gente di calcio, Tare e Allegri, oltre che l’andamento della stagione, col nuovo clima instaurato a Milanello e dintorni, sono in grado di “rammendare” anche rapporti che sembravano compromessi definitivamente".

INCONTRO IN PROGRAMMA

Sono giorni importanti, forse decisivi, per il rinnovo di Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza al termine di questa stagione. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, è in programma un faccia a faccia tra il portiere francese, il suo entourage e la dirigenza del Milan per discutere del prolungamento. L'offerta che i rossoneri hanno messo sul piatto è la seguente: 5 milioni di euro netti più bonus a stagione. L'ex Lille dovrà decidere a breve se accettarla o se andare via a zero al termine dell'annata sportiva. Dopo mesi di silenzio in cui la trattativa era congelata, ora c'è fiducia di arrivare al rinnovo di Maignan. Ma cos'è cambiato nella testa di Mike? Il portiere rossonero ha certamente visto dei cambiamenti che ci sono stati a livello societario e quanto sia migliorato il clima a Milanello (e non solo) dopo la passata stagione. Ora il Milan è competitivo, lotta per i primi posti per la classifica ed è arrivato un allenatore come Max Allegri, che sta spingendo da tempo per il rinnovo di Maignan e che ha ridato una certa mentalità a tutto l'ambiente milanista. A questo si aggiunge poi l'arrivo, insieme al livornese, del preparatore dei portieri Claudio Filippi che ha ridato grande entusiasmo a Mike.