Di Marzio sul rinnovo di Maignan: “Arrivato il si del giocatore, mancano le commissioni”
MilanNews.it
Durante la puntata in onda di Calciomercato l'originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del rinnovo di Mike Maignan dichiarando, come riportato nelle scorse ore in esclusiva sul nostro sito MilanNews.it, (CLICCA QUI) che manca solo l'accordo per le commissioni degli agenti dopo che è arrivato il sì del giocatore. Queste le sue parole:
"Siamo quasi al traguardo. Mancano le commissioni degli agenti. Il giocatore ha detto si all’ingaggio quindi in teoria non dovrebbero esserci problemi. Essendo in scadenza ci sta che gli agenti chiedano un po’ di più"
Pubblicità
Calciomercato Milan
Ordine: "Il rinnovo di Maignan è segno che proprio l’arrivo di gente di calcio, Tare e Allegri, oltre che l’andamento della stagione, sono in grado di rammendare rapporti"
Le più lette
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com