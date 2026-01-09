Di Marzio sul rinnovo di Maignan: “Arrivato il si del giocatore, mancano le commissioni”

Di Marzio sul rinnovo di Maignan: "Arrivato il si del giocatore, mancano le commissioni"
Ieri alle 23:50Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Durante la puntata in onda di Calciomercato l'originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del rinnovo di Mike Maignan dichiarando, come riportato nelle scorse ore in esclusiva sul nostro sito MilanNews.it, (CLICCA QUI) che manca solo l'accordo per le commissioni degli agenti dopo che è arrivato il sì del giocatore. Queste le sue parole:

"Siamo quasi al traguardo. Mancano le commissioni degli agenti. Il giocatore ha detto si all’ingaggio quindi in teoria non dovrebbero esserci problemi. Essendo in scadenza ci sta che gli agenti chiedano un po’ di più"