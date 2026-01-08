Rinnovo Maignan: a giorni l’incontro fra il club e i suoi agenti per trovare l’intesa definitiva
Rispetto a qualche settimana fa, si respira un clima completamente diverso intorno alla trattativa per il rinnovo di Mike Maignan che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Dopo mesi di silenzio e con l'addio a zero del francese che sembra già scritto, ora le cose sono cambiate e le parti non sono così lontane dal trovare una soluzione che soddisfi tutti.
Come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, a giorni andrà in scena un incontro tra i dirigenti del club di via Aldo Rossi e gli agenti del portieri per trovare l'intesa definitiva sul prolungamento di contratto di Maignan che stasera sarà titolare contro il Genoa nella gara valida per la 19^ giornata di Serie A.
