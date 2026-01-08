Nkunku via a gennaio? Prima di dare l'ok Allegri vuole un sostituto di spessore

Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari, Christopher Nkunku salterà anche la gara di questa sera a San Siro contro il Genoa in quanto non ha ancora recuperato dal pestone rimediato contro l'Hellas Verona nell'ultima partita del 2025 del Milan. Intanto non si placano le voci di mercato sul suo conto: come riporta questa mattina Repubblica, il Fenerbahçe è in pressing, il Diavolo sta riflettendo, ma in ogni caso Allegri prima di dare il via libera alla cessione vorrebbe un sostituto di spessore.

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds rossonero Igli Tare ha commentato così a DAZN le voci di mercato su Nkunku: "Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.