Romano sul rinnovo Maignan: “Anche lato giocatore si sta iniziando a fare delle valutazioni sempre più ottimistiche”
Nel video appena pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano insieme a Matteo Moretto hanno parlato del rinnovo di Mike Maignan che, secondo quanto riferito, pare essere sempre più vicino visto l'aumento della volontà da parte di giocatore ed entourage di accettare l'offerta del Milan. Queste le loro parole nel dettaglio:
"Ottimismo che cresce nel Milan. Posso aggiungere che anche nell'entourage del giocatore l'ottimismo aumenta e sensibilmente rispetto a qualche mese fa. Qualche mese fa si vedeva la situazione in tutt'altro modo, oggi anche lato giocatore che poi è quello determinante perchè il Milan aspetta un ok che non è un dettaglio, anche lato giocatore si sta iniziando a fare delle valutazioni sempre più ottimistiche di questa offerta di rinnovo del Milan. Confermiamo le cifre, 5 milioni di euro che può arrivare con i bonus ad una cifra più importante"
Aggiunge Moretto: "È la stessa struttura del contratto di Leao. Maignan di fatto diventerebbe il più pagato con il portoghese. Manca ancora il sì finale, definitivo, quindi insomma il Milan conta di averlo quanto prima. Il Milan non aspetterà un mese ma penso una settimana"
