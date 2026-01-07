MN - Guidi: "Scambio tra Gila e Loftus-Cheek? Molto difficile far combaciare sia le valutazioni che i volumi di spesa"

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it.

Un ipotetico scambio tra Gila e Loftus-Cheek è fanta mercato?

“Molto difficile far combaciare sia le valutazioni che i volumi di spesa per la Lazio per quanto riguarda l’ingaggio di Loftus-Cheek: è vero che ha il decreto crescita però sono 4 milioni netti a stagione, ma la Lazio quegli stipendi non li paga. Ha fatto eccezioni in passato per Immobile, per Milinkovic-Savic, per profili che avevano fatto tanto in quella piazza. Loftus-Cheek sarebbe un nuovo acquisto, 29 anni, è vero che piace a Sarri… Poi c’è la valutazione del cartellino: è vero che Gila è in scadenza nel 2027, non è che la Lazio può chiedere cifre esorbitanti, però è più giovane di Loftus-Cheek di 4 anni e soprattutto ha uno stipendio molto più in linea con la Lazio. La vedo dura sinceramente”.