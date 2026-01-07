MN - Guidi: "Addirittura Maignan era stato ad un passo dalla cessione. E proprio Allegri ed Tare si erano opposti"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Io credo innanzitutto che sul rinnovo sono sorpreso. Fino a 2-3 mesi fa sembrava molto difficile ricucire lo stratto tra Maignan ed il Milan, ma Milan in quanto dirigenza, non in quanto squadra e ambiente. Addirittura Maignan in estate era stato ad un passo dalla cessione, parliamoci chiaro. E proprio Massimiliano Allegri ed Igli Tare si erano opposti alla cessione al Chelsea. In testa probabilmente avevano in testa di convincere il ragazzo a firmare ancora per il Milan. Ora, la firma non c’è ancora stata. Però, però… Pare che il mood di Maignan sia davvero cambiato e voglia restare al Milan. Questo è importante per il futuro del Milan, parliamo di uno dei portieri più forti al mondo e il portiere dell’ultimo scudetto del Milan. È vero che ha avuto qualche problema fisico, qualche calo di prestazione c’è stato, bisogna essere onesti, ma quest’anno stiamo vedendo un Maignan di altissimo livello. Confermarlo e averlo anche per il futuro, visto che il feeling che ha con Allegri, Landucci ed il nuovo preparatore Filippi, che non è un preparatore da nulla visto come ne parla un certo Buffon… Metti insieme tutto il pacchetto e parliamo di un portiere di altissimo livello. Confermarlo sarebbe un gran passo in avanti anche per il futuro”.