Il Fenerbahçe insiste per Nkunku: pronto un ingaggio da 7 milioni

Il Fenerbahçe non molla la presa e insiste per Christopher Nkunku, il quale è tentato dal ricco ingaggio messo sul piatto dal club turco: sette milioni di euro netti a stagione (attualmente in rossonero ne prende cinque). Lo riferisce stamattina Repubblica che aggiunge poi che il Milan, per dare il suo via libera alla cessione del francese, vuole rientrare dei 38 milioni spesi in estate per acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea.

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds rossonero Igli Tare ha commentato così a DAZN le voci di mercato su Nkunku: "Lui non è mai stato messo in discussione da parte nostra, sta completando un suo inserimento dovuto da diverse situazioni: vuoi la preparazione non fatta, l’infortunio che ha avuto nel mese di settembre che ha rallentato un po’ il suo percorso. Nell’ultimo mese ci sono stati dei segnali, si è inserito bene, è benvoluto anche dalla squadra. I due gol fatti gli danno fiducia. Peccato per questo infortunio, siamo fiduciosi e non l’abbiamo mai messo in discussione”.