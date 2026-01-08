Bianchin: "Tare ha detto apertamente di aver visto Fullkrug molto bene in allenamento"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Niclas Fullkrug: "Füllkrug è una prima punta e questo lo sanno tutti. Non è un gigante - non arriva al metro e 90 - ma si fa sentire. Soprattutto, è abituato a rendersi utile alla squadra. Nell’ultimo anno e mezzo ha deluso molto e segnato poco, appena tre gol, però sembra arrivato con la mentalità giusta. Tare ha detto apertamente di averlo visto molto bene in allenamento e l’applicazione non sembra in discussione: il 9 a Cagliari è entrato con lo spirito giusto, dando una fisicità sconosciuta a Loftus-Cheek, che ha una struttura più imponente della sua ma paradossalmente fatica a vincere i duelli fisici, perde i contrasti, non è mai atleticamente impattante come nello storico Milan-Psg del 2023, che resta la sua migliore partita in rosso e nero. Füllkrug ha limiti tecnici però, con lui, su una qualità non si negozia: è utile e concreto nelle piccole cose. Allegri nel finale ha preso male una sua giocata - ha cercato un passaggio verticale invece di tenere palla - ma è derubricabile a episodio, un classico momento elettrico del Max dei minuti di recupero.

Resta una domanda: che sarà di Füllkrug in questo Milan? Allegri dà sempre una collocazione chiara ai suoi giocatori - Modric subito play e non mezzala, Rabiot subito titolare - e con il tedesco l’idea è chiaramente di utilizzarlo per i finali di partita, blocchi da 15-20-30 minuti in cui Niclas può aiutare a gestire un vantaggio o occupare l’area per cercare il gol".