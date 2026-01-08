live mn Gabbia: "Fofana non deve dirci niente. In spogliatoio ha parlato il mister: il momento è di rabbia"

Matteo Gabbia, difensore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, match terminato 1-1 con la rete di Lorenzo Colombo per i liguri e di Rafael Leao per i rossoneri.

Allegri ha detto che è mancata precisione e lucidità...

"Sono d'accordo col mister. Mi dispiace per il mio errore, ci lavoro tanto. Mi dà fastidio, ha condizionato la parttia e c'è molto dispiacere. Volevamo vincere, dobbiamo avere la forza, la maturità e la lucidità di recuperare e concentrarci per domenica pomeriggio".

Fofana come sta?

"Onestamente in questo momento abbiamo parlato poco, ha parlato il mister. Il momento è di rabbia. Youssouf sa cosa pensiamo di lui: non deve dirci niente, sa che se ha bisogno ci siamo. Non ci saranno problemi: tutti remiamo dalla stessa parte. Non c'è mai una accusa nei confronti di qualcuno, ma è sempre il gruppo che fa i risultati".

Ritmi troppo bassi?

"Io penso che Leali dopo 6 minuti ha fatto una parata su di me e abbiamo creato diverse situazioni. Abbiamo fatto 33 tiri e un gol, ma è stato troppo poco. Ci sono gli avversari anche. Siamo aperti a ciò che ci dirà il mister su cosa c'è da correggere. Se ci sarà da mettere maggiore intensità, lo faremo".