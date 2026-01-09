Fiorentina, Brescianini è al Viola Park: potrebbe già essere a disposizione contro il Milan

MilanNews.it
Oggi alle 16:00
di Antonello Gioia

Come riportato da TMW, Marco Brescianini è già al Viola Park pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Quella di Brescianini è un'operazione in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni che diventerà obbligo in caso salvezza del club viola (QUI i dettagli dell'operazione). Il calciatore si metterà subito a disposizione di Paolo Vanoli e potrebbe già essere a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio tra la Fiorentina ed il Milan.