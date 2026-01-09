Fiorentina, Brescianini è al Viola Park: potrebbe già essere a disposizione contro il Milan
MilanNews.it
Come riportato da TMW, Marco Brescianini è già al Viola Park pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Quella di Brescianini è un'operazione in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni che diventerà obbligo in caso salvezza del club viola (QUI i dettagli dell'operazione). Il calciatore si metterà subito a disposizione di Paolo Vanoli e potrebbe già essere a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio tra la Fiorentina ed il Milan.
Pubblicità
News
Pasotto fa notare: "Nulla di irreparabile il pari di ieri, ma è un inizio di sfilacciatura pericoloso per gli orizzonti rossoneri perché può togliere un po’ di fiducia"
Guidi: "Mariani, che ha giudicato l’esultanza di Tomori smodata ed eccessiva, lo ha ammonito e squalificato"
Le più lette
2 Allegri: "Poi uno può raccontare che Cristo è morto nel sonno, ma la verità è che Inter e Napoli sono nettamente più forti"
4 De Rossi a Sky: "Il Milan forse non meritava di perdere, ma noi meritavamo di vincere per i nostri tifosi e la prestazione dei ragazzi"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pardo: "Milan, occasione persa contro il Genoa. Mercato? Questa squadra è migliorabile, non c'è dubbio"
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com