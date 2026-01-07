MN - Guidi: "Penso che uno come Modric in Serie A non ci sia come livello di vittorie e di esperienza"
Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it.
Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:
Arrivati a metà campionato questo Milan può effettivamente lottare per lo scudetto?
“Credo che quanto meno ha il dovere di provarci. Poi è lì… Fosse stato a 6-7 punti dalla vetta, dopo l’ottavo posto dell’anno scorso… È chiaro che Allegri, così come tutto il Milan, fissa come primo obiettivo il ritorno in Champions perché l’annata dell’anno scorso è stata totalmente deludente. Anche solo tornare in Champions sarebbe positivo. Però sei lì, non hai le coppe, la squadra ha i suoi punti di forza e dei leader che hanno vinto tanto. Penso che uno come Modric in Serie A non ci sia come livello di vittorie e di esperienza. Quindi ha il dovere di provarci, di essere lì a giocarsela. Non è detto che basterà per vincere ma credo che il Milan lo possa fare”.
