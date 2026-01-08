Ambrosini sul mercato del Milan: "I dirigenti staranno attenti, ma oltre al centrale, non credo che ci saranno altri innesti"

vedi letture

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport.

Dopo Füllkrug si aspetta qualche altro innesto in questo mercato invernale?

"Se il Milan riuscisse a trovare un’alternativa di spessore in difesa, sarebbe importante. I dirigenti staranno attenti, ma oltre a questo, non credo che ci saranno altri innesti, per esempio un vice Saelemaekers più esperto di Athekame. I rossoneri hanno da giocare ventuno partite di campionato e nessun incontro nelle coppe. In più possono contare su elementi polivalenti con Bartesaghi, De Winter, Loftus".

L’arrivo di Füllkrug, dunque, sarà utile per Rafa.

"Ha caratteristiche e qualità che al Milan mancavano. Füllkrug adesso non ha una condizione atletica per essere titolare, ma può essere importante in certi spezzoni di gara o, con il passare del tempo, anche dal primo minuto. Magari insieme a Leao e Pulisic in una squadra più offensiva".

Dopo il ko in semifinale di Supercoppa, immaginava una ripartenza così lanciata?

"Non mi aspettavo strascichi e forse essere tornati subito dall’Arabia ha permesso alla squadra di fare qualche allenamento in più. Il Milan ha resettato quella partita brutta perché ha un’anima abbastanza evidente ed è sorretto da giocatori come Modric e Rabiot che danno un spessore pazzesco. Modric si è calato alla perfezione in una realtà nuova per lui visto che al Real era abituato a giocare tanto il pallone, mentre adesso fa spesso cose fondamentali in fase di non possesso".