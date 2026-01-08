Milan, i numeri di Massimiliano Allegri contro il Genoa: esiste un record

Dopo la vittoria di Cagliari, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Il grifone allenato da Daniele De Rossi è reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa. Sarà quindi una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, con i rossoneri a caccia di punti preziosi per il proprio percorso in campionato e il Genoa, affamato di risultati in ottica salvezza.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Milan non ha mai perso in Serie A nelle sette sfide disputate contro il Genoa con Massimiliano Allegri in panchina (5V, 2N); sotto la guida dell'attuale tecnico, solo contro il Bologna e il Cagliari i rossoneri hanno disputato più gare (otto contro entrambi) senza mai perdere in campionato - a sette anche Catania e Chievo.

Inoltre, Milan e Genoa hanno pareggiato le ultime due sfide al Meazza in campionato (3-3 il 5 maggio 2024 e 0-0 il 15 dicembre 2024), solo una volta hanno registrato tre pareggi interni di fila in casa dei rossoneri in Serie A: tra il 1976 e il 1981.