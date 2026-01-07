MN - Rinnovo Maignan: confermato lo stato avanzato della trattava. Cifre, dettagli e cosa manca per la firma

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan ha una sceneggiatura degna di una serie Netflix, ma l’ultima puntata non è stata ancora ultimata del tutto. Perché dopo mesi di gelo assoluto, una cessione estiva sfiorata e un lungo, costante e quasi fruttifero lavoro svolto dall’avvento di Massimiliano Allegri, forse si è arrivati alla pagina finale del copione della puntata numero otto, quella che sancirà in via definitiva se le parti continueranno ad andare a braccetto o meno. I report di ieri sera di Sky Sport ci dicono di un’offerta rossonera modificata rispetto a quella dello scorso anno di questi tempi: 365 giorni fa, il contratto formulato dal Milan a Maignan aveva come scadenza il 30 giugno 2028 con opzione per il 2029. Oggi, invece, si va ad un quinquennale secco, fino al 2031, con un ingaggio di base fissa pari a quello che percepisce Rafael Leao, ovvero 5.5 milioni più bonus.

Rinnovo Milan-Maignan: conferme ulteriori in mattinata

La mattinata è corsa intensa tra WhatsApp e chiamate che hanno dato riscontri effettivi alla nostra redazione sullo stato avanzato delle cose tra le parti, con un'intesa verbale di massima raggiunta. Non è escluso che ci sia stata una videochiamata tra i dirigenti rossoneri, lo stesso Maignan e il suo procuratore, Jonathan Kebe, indicato da fonti rossonere come il vero osso duro della trattativa. Perché Maignan ha “ceduto” al lungo, intenso, costante e convincente corteggiamento di Allegri e Tare guardando anche come sono cambiate le cose dentro al Milan e Milanello. Una squadra competitiva, guidata da un allenatore credibile, il rapporto con il preparatore Claudio Filippi ha inciso parecchio e anche una rinnovata stabilità societaria hanno inciso sulla mente di Maignan, al quale è riconosciuto notoriamente un carattere complicato.

Rinnovo Milan-Maignan: cosa manca

Banalmente, mancano gli ok definitivi e la firma sui contratti. La sensazione generale è che l’ustione dello scorso anno abbia lasciato il segno e che prima di parlarne sui siti, sui giornali e in tv, dentro il Milan si voglia fare le cose per bene e celebrare prima la firma e poi dare gli annunci. Un po’ come accaduto con il contratto di Alexis Saelemaekers, tenuto segreto fino a quando non è stato “sgamato” che la deadline era più vicina alla chiusura del 2025 rispetto a quella di fine gennaio indicata dal quarto piano di Casa Milan.