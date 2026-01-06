Di Marzio: "Milan e Maignan mai così vicini per il rinnovo. Ingaggio alla Leao"

Indiscrezione di peso quella di Gianluca Di Marzio che, in diretta a Calciomercato - L'Originale, trasmissione in onda su Sky Sport 24, ha parlato e fornito novità importanti sulle trattative per il rinnovo di Mike Maignan. Secondo quanto viene riportato dal giornalista esperto di mercato, infatti, a oggi Milan e Maignan non sono mai stati così vicini per il prolungamento.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio sulla situazione contrattuale di Mike Maignan con il Milan: "Il rinnovo di Maignan con il Milan non è mai stato così vicino: le parti non sono mai state così vicine. Contatti molto positivi in queste ore e siamo in grado di darvi la nuova scadenza: 2031 con ingaggio alla Leao, 5.7 milioni. Prossimi giorni contatti tra le parti per trovare intesa definitiva"

Secondo quanto viene riportato da Emanuele Baiocchini, un altro collega di Sky Sport 24 spesso inviato al seguito del Milan, la risposta di Mike Maignan è attesa entro una decina di giorni.