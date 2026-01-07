4 gare in 10 giorni: Allegri e un turnover "obbligato". Ma in alcuni reparti la coperta è davvero corta...

Domani, 8 gennaio, iniziano dieci giorni di fuoco per il Milan di Massimiliano Allegri che avrà quattro gare di campionato in dieci giorni: dopo il Genoa a San Siro, i rossoneri saranno infatti impegnati in due trasferte di fila contro Fiorentina (11 gennaio) e Como (15 gennaio, è il recupero della partita che il Diavolo non ha potuto giocare a poco prima di Natale in quanto impegnato in Supercoppa Italiana). A chiudere questo periodo intensissimo sarà Milan-Lecce il 18 gennaio.

TURNOVER - Giocando una volta alla settimana, Allegri non ha mai ricorso più di tanto al turnover in questa prima parte di stagione. Le quattro gare in dieci giorni "obbligheranno" però il tecnico livornese a far ruotare un po' i suoi giocatori perchè è impensabile che giochino sempre gli stessi. Domani contro il Genoa, Allegri sembra intenzionato a schierare tutti i titolarissimi, ma è chiaro che poi tre giorni dopo a Firenze qualche cambio ci sarà: Luka Modric, per esempio, avrà certamente un turno di riposo contro i viola perchè non avrà abbastanza tempo per recuperare. Christian Pulisic e Rafael Leao, che domani dovrebbero partire dall'inizio, non sono al top della forma a causa di qualche acciacco fisico, quindi sarà difficile rivedere al Franchi la stessa coppia d'attacco. Per fortuna di Allegri, è già arrivato Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku dovrebbe tornare a disposizione proprio per la trasfertra in terra toscana. A loro si aggiunge Ruben Loftus-Cheek che in caso di necessità è stato spesso messo in attacco dal tecnico livornese.

PROBLEMI - In mezzo al campo non ci dovrebbero essere grossi problemi a fare un po' di turnover visto che a livello numerico la siuazione è piuttosto rassicurante (dietro ai titolari Fofana, Modric e Rabiot ci sono Ricci, Jashari e Loftus-Cheek), così come in attacco, mentre qualche difficoltà in più ci potrebbe essere in difesa e sulle fasce. A destra Zahary Athekame non dà purtroppo le stesse garanzie di Alexis Saelemaekers. Stesso discorso a sinistra dove Pervis Estupinan non sta convincendo quando deve sostituire Davide Bartesaghi. In difesa, infine, l'unica alternativa a Tomori, Gabbia e Pavlovic è De Winter perchè Odogu è ancora troppo acerbo. Una mano, in questo reparto, arriverà dal mercato, ma difficilmente lo farà in questi dieci giorni.