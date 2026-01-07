Vlahovic al Milan con contratto da 8 milioni? La versione di Moretto: "Il Milan non sfora certi parametri"

Nella serata di oggi, i colleghi di TeleLombardia hanno riportato un'indiscrezione, secondo la fonte del giornalista Cristiano Ruiu, che sosteneva la firma di un pre-contratto tra il Milan e Dusan Vlahovic. La notizia continuava sottolineando come il club rossonero avesse strappato il sì dell'attaccante serbo, in scadenza a fine anno con la Juventus e che lascerà i bianconeri dopo questa stagione salvo clamorosi dietrofronti, e come fosse stato trovato l'accordo per un contratto dal valore di 8 milioni di euro.

Nell'ultimo video di YouTube i giornalisti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fornito la propria versione della vicenda, rimarcando anche quelli che sono i paletti entro cui il Milan è solito muoversi. Le parole di Matteo Moretto: "Che ad Allegri piaccia Vlahovic, che ci sia stima, che il Milan lo voglia e lo corteggi da tempo, questa non è una novità. Con tutto il massimo rispetto nei confronti di altre fonti, quello che sappiamo noi e che ci risulta è che il Milan non sfora certi parametri di ingaggio. Arrivare a offrire una base fissa che superi i 5 milioni netti a stagione, insomma, è complicato. Theo Hernandez guadagnava 5.1, Leao con i bonus arriva a 7: Milan molto attento a certi parametri economici, superare i 7 totali con bonus non è una cosa contemplata".