Pellegatti: "Curioso di capire se il Milan affonderà il colpo per Kostic"

vedi letture

Il mese di gennaio è uno dei momenti cruciali della stagione: in campo si possono creare i primi strappi che possono risultare decisivi, fuori dal terreno di gioco si disputano partite sui tavoli delle trattative per rinforzare le squadre in sede di calciomercato. A parlare del momento del Milan e delle sue strategie durante la finestra invernale ci ha pensato il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, in uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale YouTube.

Il commento di Carlo Pellegatti sul possibile arrivo del giovane Andrej Kostic: "Sono curioso di capire se il Milan affonderà il colpo per Andrej Kostic del Partizan, giocatore davvero interessante e giovanissimo. Bisognerà capire se il Milan tenterà l’affondo con questo giocatore che viene definito come un Vlahovic giovane e che sembra un giocatore veramente interessante. Bisogna anche capire quale sarà il futuro di un giocatore come Camarda, a cui teniamo tutti moltissimo".