Guidi: "Se Nkunku dovesse fare le valigie, ovviamente al Milan partirebbe la caccia al sostituto"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Christopher Nkunku: "La priorità resta sempre la ricerca del difensore per completare il reparto, ma il mercato del Milan è legato anche alle eventuali uscite. In questo senso, il nome caldo resta sempre quello di Christopher Nkunku, per cui il Fenerbahçe è in pressing da giorni, su indicazione di Domenico Tedesco, allenatore dei turchi che il francese ha avuto già al Lipsia, forse nel momento migliore della sua carriera. Da Istanbul, però, non si è arrivati ancora alla cifra che permetterebbe al Milan di non iscrivere a bilancio una minusvalenza. Di quanto si parla? Almeno 33 milioni di euro, avendo pagato il francese al Chelsea 37 come base fissa solo qualche mese fa. In più, lo stesso Nkunku non pare convintissimo di lasciare Milano. Chris, che nell’ultima partita in cui è sceso in campo - contro il Verona il 28 dicembre – ha firmato la prima doppietta in maglia rossonera, interrompendo un digiuno che durava dalla rete in Coppa Italia al Lecce, a fine settembre, vuole giocarsi le sue chance al Milan.

Se l’attaccante francese dovesse fare le valigie, ovviamente in via Aldo Rossi partirebbe la caccia al sostituto, dato che Santiago Gimenez starà fuori tra i tre e i quattro mesi, come rivelato da Massimiliano Allegri prima della trasferta di Cagliari".