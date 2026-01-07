Rinnovo Maignan, si va verso il sì: stipendio alla Leao. Il ruolo di Allegri

Dopo mesi in cui il suo addio a fine stagione sembrava già scritto, ora si respira più fiducia e ottimismo in merito alla possibile permanenza al Milan di Mike Maignan: i dialoghi per il rinnovo del suo contratto che scade il prossimo 30 giugno stanno infatti andando bene e ora anche il francese si sarebbe convinto che restare in rossonero è in questo momento la soluzione migliore per la sua carriera.

IL RUOLO DI ALLEGRI - Lo scrive gazzetta.it che spiega che la volontà del giocatore, che per mesi non ha voluto riaprire i dialoghi con i dirigenti milanisti dopo il mancato accordo di un anno fa (il club aveva scelto di rivedere al ribasso la sua prima proposta di rinnovo e così Maignan decise di interrompere ogni trattativa), ora è cambiata. Il motivo di questo cambiamento? Prima di tutto un ruolo fondamentale lo ha avuto e sta avendo Massimiliano Allegri che prima ha blindato Mike in estate e poi gli ha fatto sentire ogni giorno la sua stima e la sua fiducia. Anche diversi compagni di squadra, come Rabiot e Gabbia, nelle ultime settimane si sono mossi anche pubblicamente per chiedere al francese di firmare il rinnovo.

NUOVA PROPOSTA - Non appena Maignan ha ammorbidito la sua posizione e ha dato una nuova apertura al rinnovo, il Milan ha riallacciato il dialogo e gli ha sottoposto una nuova proposta di prolungamento che in pratica è tornata ai parametri della prima offerta: un adeguamento economico che, bonus compresi, porterebbe il francese a essere il più pagato della rosa assieme a Rafael Leao (7 milioni di euro). Il disgelo c'è stato, la trattativa è ripartita, ora manca "solo" la firma.