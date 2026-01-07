Allegri vs Chivu vs Conte? Max: "In questo momento sono dalla parte di quello che guarda il duello"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

Qual è la vera forza di questo Milan?

"Le critiche fanno sempre bene, stimolano se fatte in modo giusto. La verità in mano non ce l'ha nessuno, assolutamente io. La forza di questo gruppo è che viene ogni giorno al campo con la voglia di migliorarsi. Abbiamo subito 10 gol tra Pisa, Cremonese, Sassuolo, Torino e Parma. C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto una flessione a livello di attenzione, speriamo domani di riuscire a dare continuità".

C'è chi non pareggia mai...

"A numeri sembra un'anomalia, ma a fine anno i numeri si equilibrano. Non penso che una squadra possa finire senza pareggi, ma ci sta. Io credo che la quota scudetto può finire a quota 86-88. Ma dipende anche dall'andamento degli scontri diretti".

Dan Peterson dice che un buon tecnico deve farsi "odiare" ma deve anche amare i giocatori. Come ti poni verso queste dichiarazioni?

"Sono pienamente d'accordo con lui, gli faccio gli auguri. Ho avuto il piacere di rivederlo quando è venuto a Milanello. A 90 anni ha una lucidità pazzesca, c'è sempre da imparare nella semplicità con cui dice le cose. Quando allenava si metteva sempre a disposizione dei giocatori e sempre a tre passi verso i giocatori. È stato bello parlarci".

Chivu, Conte, Allegri. Il buono, il brutto e il cattivo: chi è chi?

"(Ride, ndr). Non lo so, posso solamente dire che in questo momento sono dalla parte di quello che guarda il duello".