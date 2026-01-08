Marco Simone ricorda il gol al Malines: “Uno dei momenti più forti. Ero appena arrivato in una squadra di marziani”

vedi letture

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, è stato intervistato l'ex attaccante rossonero Marco Simone, soprannominato Peter Pan. Marco ha giocato nel Milan dal 1989 al 1997, quindi sia nel Milan degli immortali di Sacchi sia nel Milan degli invincibili di Capello, raggiungendo 168 presenze e realizzando 49 gol. Pochi anni più avanti poi, nella stagione 2001/2002, c'è stata un'altra piccola parentesi al Milan in prestito dal Monaco dove però Simone ha giocato solo 9 partite senza mai trovare la via del gol. Vediamo cosa ha raccontato l'ex bomber rossonero:

Sul gol contro il Malines nel 1990 - "Sicuramente uno dei momenti forti del mio percorso nel Milan. Indubbiamente quel gol in Coppa dei Campioni in un contesto molto particolare, aver fatto l'azione in solitaria e presentami davanti ad un grande portiere come Preud'Homme per chiudere la partita, resta uno dei momenti forti del mio passaggio al Milan. Io tra l'altro, riguardo ogni tanto i miei gol e quello lo riguardo con tanto piacere, oggi a distanza di tutto questo tempo, 36 anni, riesco ancora ad assaporare quelle sensazioni. Il rumore del pubblico di San Siro mentre driblavo, ondeggiavo. E poi vedendo le immagini, Van Basten che si smarca ma non chiede palla come se mi lasciasse il via libera e non mi chiede nulla vocalmente e tutti che mi guardano senza chiedermi la palla. Mi lasciano andare perchè forse loro stessi avevano capito sarebbe stato qualcosa di particolare per me, infatti poco dopo il gol mi ricordo benissimo che i tre olandesi si avvicinarono e mi alzarono da per terra. Avevo 18 anni in quella partita, era la mia prima stagione che era stata una stagione shock perchè arrivavo in un Milan di marziani"