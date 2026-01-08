Bacconi sicuro: “Milan cinico come il suo allenatore”
Durante l'ultima puntata di Tutti in gioco, format di DAZN, Adriano Bacconi ha parlato del Milan e delle caratteristiche della squadra che è ad immagine somiglianza con la filosofia del suo allenatore. Queste le sue parole nel dettaglio:
"Una squadra concreta, come il suo allenatore predica che deve essere efficace anche nella fase difensiva e poi cercare di sfruttare i momenti a favore nella partita per cercare di chiuderla. Non è una squadra che vuole dominare l'avversario ma è una squadra che vuole essere più intelligente dell'avversario nella gestione dei 90 minuti e i dati lo dimostrano, effettivamente il risultato è che quando c'è il calo mentale, fisico dell'avversario, è cinica"
Ricordiamo che questa sera i rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro il Genoa. Ecco tutte le info utili:
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
