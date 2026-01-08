Lega Serie A player of the month di dicembre: Pulisic tra i candidati

Sui propri profili social, la Lega Serie A ha mostrato i sei giocatori che si contenderanno il titolo di player of the month di dicembre. Tra i candidati spunta il numero 11 rossonero Chris Pulisic. Gli altri 5 nominati sono Hojlund del Napoli, Lautaro Martinez dell'Inter, Scamacca dell'Aatalanta, Vlasic del Torino e Kenan Yildiz della Juve. Vediamo il dicembre dell'americano in numeri.

I NUMERI DI PULISIC A DICEMBRE - 298 minuti giocati, 3 gol segnati per una media di 1 gol ogni 99 minuti. Tra le reti spiccano inevitabilmente quelle segnate a Torino, da subentrato, contro i granata che hanno permesso al Milan di rimontare il risultato da 2-1 a 2-3. Nonostante questi ottimi numeri, ricordiamo che l'attaccante è alle prese con un fastidio al flessore con il quale convive ormai da tempo che non gli permettono di essere al 100% e che lo ha fatto partire dalla panchina più volte.