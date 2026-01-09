Leao sta con Fofana: "Siamo insieme, frattello. Non importa chi ti va contro"

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha pubblicato una storia Instagram di vicinanza per Youssouf Fofana: "Stiamo insieme fratello, non importa chi ti va contro"

L'ESULTANZA DI LEAO PER FOFANA

Youssouf Fofana ha disputato un primo tempo difficile contro il Genoa, prima di essere sostituito da Massimiliano Allegri; in particolare, il francese è stato sfortunatissimo protagonista di un clamoroso gol mancato per i rossoneri: su una palla solo da spingere in rete, il 19 è scivolato perdendo l'occasione e disperandosi per l'accaduto. Al termine della partita, sui social, Fofana ha pubblicato una foto scrivendo: "Mi dispiace tanto". Gol di Leao con dedica speciale per Youssouf Fofana, sostituito all'intervallo di Milan-Genoa dopo un errore inspiegabile a porta vuota che l'ha evidentemente condizionato dal punto di vista mentale. Già durante il primo tempo Rafa e Pulisic erano andati a consolarlo e spronarlo. Sostituito all'intervallo per Loftus-Cheek, Fofana è rimasto in panchina con il cappuccio tirato sul volto, evidentemente rabbuiato. Al momento del gol nel recupero, minuto 92, Leao non ha voluto sentire ragioni. Né esultanza di gruppo e né palla subito rimessa a centrocampo: Rafa è corso velocemente verso la panchina per esultare proprio con il compagno. Un bel gesto del portoghese.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa su Youssouf Fofana, protagonista sfortunato di un clamoroso gol sbagliato in Milan-Genoa: "Onestamente in questo momento abbiamo parlato poco, ha parlato il mister. Il momento è di rabbia. Youssouf sa cosa pensiamo di lui: non deve dirci niente, sa che se ha bisogno ci siamo. Non ci saranno problemi: tutti remiamo dalla stessa parte. Non c'è mai una accusa nei confronti di qualcuno, ma è sempre il gruppo che fa i risultati".